«Старик повеселил»: в ЦСКА отреагировали на скандальные слова экс-игрока про Россию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил интервью бывшего полузащитника армейского клуба Понтуса Вернблума, который в своем заявлении принес извинения перед народом Швеции за игру в России. Его слова передает РИА Новости.

«Мне кажется, это был троллинг. Старик Понтус показал себя во всей красе и повеселил шведскую публику», — сказал Бабаев.

Вернблум в своем интервью подверг критике базу команды и еду, которую готовил повар армейского клуба.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее Романцев назвал экс-футболиста ЦСКА Вернблума гастарбайтером.