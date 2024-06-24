Стали известны подробности о травмах игрока сборной Венгрии, потерявшего сознание

Врач «Ференцвароша» Гергели Панич раскрыл подробности состояния здоровья нападающего команды и сборной Венгрии Барнабаш Варги, который потерял сознание после столкновения с вратарем сборной Шотландии во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его заявление приводит официальный сайт «Ференцвароша».

«У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и, если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду», — заявил специалист.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

Ранее в Венгрии обвинили спасавших потерявшего сознание Варгу врачей в медлительности.