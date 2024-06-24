Павлович прервал молчание после поражения от Волкова на турнире UFC

Российский боец Сергей Павлович в своем Telegram-канале опубликовал пост после поражения от соотечественника Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог — поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня, особенно зная, что не оправдал ваши ожидания. Спасибо всем за поддержку! Обещаю вернуться сильнее и мудрее», — написал Павлович.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

После боя также произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой еще с одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Павловичем.