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В Чехии боец ММА сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ

Боец ММА Буковац сделал предложение девушке после поражения и получил отказ

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Clash of the Stars/YouTube

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Лукаш Буковац после поражения в бою на турнире «Битва звезд» в Праге, получил отказ на предложение руки и сердца от своей девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен по окончании поединка попросил микрофон у ведущего шоу и на глазах 20 тысяч зрителей предложил своей девушке официально оформить отношения.

«Учитывая то, что произошло... Думаю, нет», — заявила девушка.

Издание отмечает, что данное решение девушка могла принять на фоне информации об измене Буковаца. Сам боец отверг обвинения в сексуальных похождениях на стороне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее боец MMA Магомед Исмаилов заявил, что во главе Украины стоят клоуны, сионисты и шайтаны.

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