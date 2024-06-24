Российская гимнастка похвасталась растяжкой на отдыхе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года Ульяна Донскова в своих соцсетях опубликовала новый пост.

Спортсменка показала, как выполняет поворот на месте, стоя на прямой ноге, закинув вторую ногу вертикально вверх.

Донскова — четырехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы в групповых упражнениях. В 2010 году гимнастка получила звание заслуженного мастера спорта. Завершила профессиональную карьеру спортсменка в 2012 году после победы на Играх в Лондоне.

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