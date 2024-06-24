Стало известно, что сделает «Спартак» с Промесом по его возвращению в Россию

Московский «Спартак» готов продлить трудовой договор с нападающим Квинси Промесом. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, руководство красно-белых готово предложить 32-летнему форварду новый контракт, как только тот вернется в Россию.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что саудовцы могут купить игрока «Монако» Головина.