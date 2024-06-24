Гроссмейстер Карякин заявил, что в Париже слишком много мигрантов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в последнее время в Париже, который летом примет Олимпийские игры 2024 года, стало слишком много мигрантов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если честно, раньше мне нравилось там больше. Потом там становилось хуже. Очень много в последние годы стало мигрантов. Но опять-таки, у каждого свой вкус, я считаю, Москва гораздо лучше», — заявил Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что отсидевший Квинси Промес возвращается в Россию.