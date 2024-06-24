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УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024 из-за Роналду

УЕФА усилит меры безопасности на матчах Евро-2024 из-за любви фанатов к Роналду

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Annegret Hilse/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций примет меры по усилению безопасности футболистов на поле на матчах чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, поводом для этого стал поступок 10-летнего фаната Криштиану Роналду, который проник на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» во время матча второго тура группового этапа против Турции, чтобы сделать селфи.

В УЕФА пообещали, что увеличат количество сотрудников службы безопасности, чтобы болельщики больше не смогли прорываться на поле.

Игра завершилась со счетом 3:0. Голы в составе Португалии оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» занимаются продлением рабочей визы Квинси Промеса.

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