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Венгрия установила рекорд чемпионатов Европы

Венгрия установила рекорд чемпионатов Европы, забив самый поздний гол в истории

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Leonhard Simon/Reuters

Сборная Венгрии в матче третьего тура Евро-2024 года против национальной команды Шотландии установила рекорд чемпионатов Европы.

По данным статистического портала Opta, победный гол в ворота шотландской команды, забитый на сотой минуте игры, стал самым поздним в истории всех континентальных первенств без учета экстра-таймов, которые проводятся в плей-офф по регламенту турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Кевин Чобот.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что потерявший сознание нападающий сборной Венгрии пришел в себя.

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