Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ефимова тремя объяснила словами непопадание на Олимпиаду в Париже

Ефимова объяснила непопадание на ОИ фразой «значит, не судьба»

close
100%
https://www. instagram.com/pryanya93/

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» заявила, что смогла бы показать необходимый результат для попадания на Олимпийские игры в Париже, если бы соревнования прошли чуть позже.

Спортсменка заявила, что не смогла полноценно акклиматизироваться на Багамах, где принимала участие в открытом чемпионате страны.

«Никто даже представить не может, что я 25 часов летела из России перед этим стартом! Я встала, и на последнем гребке, кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда бортик сам доплывет до меня. Так обидно! Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла, но не сложилось. Значит, не судьба», — заявила Ефимова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова пропустит Олимпиаду-2024.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами