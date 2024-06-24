Ефимова тремя объяснила словами непопадание на Олимпиаду в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью «Матч ТВ» заявила, что смогла бы показать необходимый результат для попадания на Олимпийские игры в Париже, если бы соревнования прошли чуть позже.

Спортсменка заявила, что не смогла полноценно акклиматизироваться на Багамах, где принимала участие в открытом чемпионате страны.

«Никто даже представить не может, что я 25 часов летела из России перед этим стартом! Я встала, и на последнем гребке, кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда бортик сам доплывет до меня. Так обидно! Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла, но не сложилось. Значит, не судьба», — заявила Ефимова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова пропустит Олимпиаду-2024.