Уимблдон потребует от российских теннисистов подписать декларацию о нейтралитете

Российские теннисисты будут обязаны подписать декларацию о нейтралитете, чтобы принять участие в Уимблдоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в 2023 году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — сказали в пресс-службе турнира.

Уимблдон пройдет с 1 по 15 июля.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стало известно, в каком случае Карен Хачанов сможет выступить на Олимпиаде.