Губерниев раскритиковал российских спортсменов за отказ от участия в ОИ

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от поездки на Олимпиаду, передает Metaratings.

«Мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX веке», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий, в том числе при соблюдении нейтрального статуса для спортсменов.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено

Ранее Ирина Винер рассказала, считает ли она россиян, которые поедут на ОИ, предателями.