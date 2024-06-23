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Минеев: мне импонирует манера Кличко

Боец MMA Минеев заявил, что ему импонирует манера Кличко

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал, что он считает себя похожим на украинского боксера Владимира Кличко, передает RT.

«Пересмотрел бой Кличко и Поветкина. Манера Кличко мне импонирует, я буду использовать ее. Кличко был выше, чем Поветкин, и пользовался этим», — сказал Минеев.

20 июля 2024 года Минеев проведет боксерский поединок с Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет в формате восьми раундов по три минуты.

Минеев и Исмаилов дважды сходились в октагоне и сражались по правилам смешанных единоборств. В первом поединке в октябре 2018 года после раздельного решения арбитров была зафиксирована ничья, а в октябре 2021 года Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде и с тех пор не выходил в октагон.

В ноябре 2023 года Минеев победил Ивана Штыркова в кикбоксерском поединке в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 18 ноября 2022 года в Москве он одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он служит разведчиком спецназа в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Минеев победил на турнире по кикбоксингу.

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