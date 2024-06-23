Гарри Кейн ответил на критику сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ответил на критику национальной команды за игру на Евро-2024, отметив, что англичане добиваются результатов, передает Daily Mail.

«Мы можем быть честны сами с собой в том, что сыграли с Данией не так, как хотели. Хороший знак для нас заключается в том, что мы все еще добиваемся результатов при этом», — сказал Кейн.

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Англия сыграла вничью с Данией.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

В группе C Англия идет на первом месте, набрав 4 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее легенда «Манчестер Юнайтед» иронично высказался об игре сборной Англии на Евро-2024.