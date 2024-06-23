Канадский хоккеист рассказал, чем его удивил Овечкин

Канадский нападающий владивостокского «Адмирала» Джек Родевальд рассказал, что его удивили габариты игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «Советский спорт».

«Я играл против Александра Овечкина. Я был удивлен тем, насколько он большой. Да, я знал, что он большой по габаритам, когда смотрел хоккей по телевизору. Но вживую на льду он выглядит еще крупнее», — сказал Родевальд.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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