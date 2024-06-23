Легенда «Манчестер Юнайтед» иронично высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что сборная Англии напоминает ему «Манчестер Сити», передает The Times.

«Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу «Манчестер Сити». Они похожи на «Сити», только без четко отлаженного понимания времени, без продуманного прессинга и без ширины», — сказал Руни.

В матче 2 тура группового этапа Евро-2024 Англия сыграла вничью с Данией.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

В группе C Англия идет на первом месте, набрав 4 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Гарии Линекер сравнил сборную Англии с фекалиями.