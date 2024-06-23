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«Глупо смотреться буду»: российский боец объяснил, почему вышел на бой без флага

Боец UFC Магомедов объяснил свой выход на бой без флага России

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Pure Fighting/YouTube

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов объяснил, почему принял решение выйти на поединок турнира промоушена без флага России. Его слова приводит Sport24.

«Просто хотелось расслабленно идти, а не думать, что флаг могу уронить. Потому что руки там когда растягиваешь, флаг может улететь. Глупо смотреться буду. Сзади меня тренер нес флаг. Надо мной на весь экран был флаг. Куда флаг еще повесить — на глаза, что ли?» — заявил он.

Российский боец одержал победу над бразильцем Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде.

«Шара Буллет» провел в UFC до этого только один бой, одолев в октябре 2023 года Бруно Силву единогласным судейским решением. Всего на его счету в единоборствах 13 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения.

Стоит отметить, что другой российский боец Александр Волков, который на этом турнире победил соотечественника Сергея Павловича, на бой вышел с российским флагом, а позднее объяснил, почему принял такое решение.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.

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