«Рано ушла»: Тарасова не верит в возвращение Трусовой на лед

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями на тему того, как свадьба с фигуристом Макаром Игнатовым может сказаться на серебряной призерке Олимпийских игр Александре Трусовой, а также призналась, что не верит в ее возвращение на соревновательный лед. Слова Тарасовой приводит Sport24.

«Но я не верю, что Саша сможет себя еще показать. Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на нее еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», — заявила она.

23 июня спортсменке исполнилось 20 лет.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Трусова опубликовала фото с Игнатовым после помолвки.