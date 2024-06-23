Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец Волков объяснил, почему вышел на бой UFC с флагом России

Российский боец Волков объяснил решение выйти на турнир UFC с флагом России

close
100%
Chris Unger/Contributor/Getty Images

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков объяснил, почему вышел на бой турнира UFC против своего соотечественника Сергея Павловича с флагом России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC — организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлен, что многие другие этого не сделали», — заявил он.

Волков одержал победу в поединке, прошедшем в ночь на 23 июня, единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его. До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Волков назвал некрасивым поведение Павловича после боя на турнире UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами