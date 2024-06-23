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«Если он на меня нападет, я вызову полицию»: Волков о конфликте с Павловичем

Боец Волков вызовет полицию, если его соперник Павлович нападет на него

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Chris Unger/Contributor/Getty Images

Боец Александр Волков на пресс-конференции кратко ответил на вопрос о конфликте с Сергеем Павловичем, который произошел у российских спортсменов после очного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоявшегося в ночь на 23 июня.

Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

«Что будет, если пересечемся? Если он на меня нападет, я вызову полицию», — сказал Волков.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Павловичем. 20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее сборная России завоевала 262 золотые медали за десять дней Игр БРИКС.

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