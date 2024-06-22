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Российские бойцы поругались на дуэли взглядов перед боем UFC

Павлович и Волков повздорили на дуэли взглядов перед боем на UFC

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российские тяжеловесы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович и Александр Волков вступили в перепалку на дуэли взглядом перед очным боем, который должен состояться на турнире UFC в Эр-Рияде, который находится в Саудовской Аравии. Об этом пишет издание RT.

Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

20 июня Павлович сообщил, что Волков принял бой с ним, заявив, что узнал о согласии соперника от своих менеджеров. И только после этого сам согласился на бой.

28 марта президент UFC сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Павловичем. Поединок должен состояться на турнире UFC Fight Night, который пройдет в Саудовской Аравии 22 июня. Поединок бойцов пройдет в супертяжелом весе и станет со-главным событием.

Волков провел в карьере 47 боев, одержав 37 побед. Павлович выходил в октагон 20 раз, одержав 18 побед при двух поражениях.

Ранее Павлович заявил, что в его поединке с Волковым будет война.

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