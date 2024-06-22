В Нидерландах предрекли забвение Промесу

Голландский журналист Ерун Каптейнс заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес больше никогда не сыграет за сборную Нидерландов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Квинси больше никогда не будет выступать за нашу сборную, даже если забьет 30 голов за сезон. Из-за собственной глупости разрушил карьеру и жизнь в целом. Это его выбор, его ответственность», — заявил Каптейнс.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

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