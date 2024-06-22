Во Франции задержали 19-летнего мужчину, планировавшего теракт на ОИ-2024

Французская полиция отчиталась о задержании мужчины, который хотел организовать террористический акт во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

Задержание состоялось 21 июня. По предварительным данным, задержанным оказался 19-летний глава преступной ячейки, планировавшей совершить агрессию по национальному признаку, в частности по отношению к евреям.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова показала рельефный пресс.