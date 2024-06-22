Стала известна команда-сюрприз Евро-2024

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что сборная Австрии может пройти далеко по турнирной сетке чемпионата Европы 2024 года.

По его словам, команда под руководством Ральфа Рангника демонстрирует качественную игру.

«Потенциально командой-открытием может стать сборная Австрии, она мне понравилась», — заявил Балахнин.

Встреча против Польши, прошедшая 21 июня, завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Австрии. В самом начале матча счет открыл австриец Гернот Траунер. Кшиштоф Пентек на 30-й минуте восстановил равновесие. Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович во втором тайме установили окончательный счет. Арнаутович забил мяч с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. По его итогам сборная Польши лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира.

Ранее защитник «Краснодара» Сергей Волков прошел медосмотр для «Зенита».