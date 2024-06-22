Защитник «Краснодара» Волков прошел медосмотр для «Зенита»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков прошел медосмотр и близок к подписанию контракта с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Sport24

По информации источника, футболист успешно прошел медосмотр, который не выявил никаких проблем со здоровьем.

О возможном интересе «Зенита» к Волкову сообщалось в начале июня. Ожидается, что Волков подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт, сумма трансфера составит €7 млн.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, сделав в этих играх три результативные передачи.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). До последнего тура «быки» боролись за чемпионство и в заключительном матче дома обыграли также претендовавшее на титул «Динамо» со счетом 1:0. Но в параллельной игре «Зенит» взял верх над «Ростовом» 2:1 и вырвался на первое место.

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