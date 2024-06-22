Вратарь «Реала» Лунин отреагировал на изгнание из стартового состава сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин на послематчевой пресс-конференции по итогам игры против сборной Словакии (2:1) заявил, что понимает, почему место в воротах в этой игре занял Анатолий Трубин.

По его словам, его ошибки стали ключевыми в игре против сборной Румынии.

«Я прекрасно понимаю, почему остался на скамейке запасных: поражение в прошлом матче — это моя вина. Мы здесь команда», — заявил Лунин журналистам.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы Е Румыния, Словакия и Украина набрали по 3 очка. У сборной Бельгии 0 баллов. Румыния и Бельгия проведут матч 2-го тура 22 июня. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать игрока молодежной сборной Аргентины.