«Спартак» может подписать игрока молодежной сборной Аргентины

Московский «Спартак» близок к подписанию контракта с вингером молодежной сборной Аргентины Брайаном Агирре. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, услуги игрока были предложены нескольким командам из чемпионата России, в том числе и «Спартаку». Сам футболист готов к переезду в Россию, рассчитывая получать не менее €2 млн.

В минувшем сезоне аргентинского чемпионата Агирре провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

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