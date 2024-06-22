Валиевой посоветовали нанять педагога по актерскому мастерству

Театральный режиссер Игорь Афончиков в интервью Sport24 заявил, что Камиле Валиевой стоит озаботиться вопросом раста актерского мастерства для более уверенной работы в кадре.

По ее словам, спортивное прошлое Валиевой никак не поможет ей научиться актерской профессии.

«Честно говоря, ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру. Актерская профессия не имеет ничего общего с катанием. Валеева миленькая, но не умеет этим пользоваться», — заявил эксперт.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее в Корее дисквалифицировали двух фигуристок из-за домогательств в отношении юниора.