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На Украине объяснили замену основного вратаря на Евро-2024

Тренер Украины Ребров заявил, что Трубин заслужил сыграть на Евро-2024

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции по итогам игры против сборной Словакии (2:1) объяснил, что заменил голкипера Андрея Лунина на Анатолия Трубина после первого матча Евро-2024 ради конкуренции.

По его словам, в составе украинской команды каждый голкипер является игроком высокого класса и достоин выйти на поле.

«Я рад тому, что у нас большая конкуренция среди вратарей. Трубин получил право сыграть после контрольного матча с Германией, он был очень спокоен», — заявил Ребров.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы Е Румыния, Словакия и Украина набрали по 3 очка. У сборной Бельгии 0 баллов. Румыния и Бельгия проведут матч 2-го тура 22 июня. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Гарри Линекер сравнил игру сборной Англии с фекалиями.

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