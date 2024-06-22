Контракт Овечкина назвали одним из самых неэффективных в НХЛ

Контракт нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вошел в список самых неэффективных по мнению журналиста портала The Athletic Хармана Даяла.

По его словам, трудовой договор капитана «Кэпс» несет большую нагрузку на платежную ведомость клуба, из-за чего процесс обновления команды затягивается.

«Костяк »Вашингтона» заметно стареет. 31 гол для 38-летнего игрока — это впечатляюще, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих НХЛ по игре в обороне», — заявил эксперт.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее сообщалось, что «Флорида» впервые проиграла три матча подряд в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.