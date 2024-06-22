Нападающий «Эдмонтона» повторил достижение Буре 30-летней давности

В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:1. Зак Хайман, забросивший третью шайбу в матче, благодаря ней смог повторить достижение российского нападающего Павла Буре, который в 1994 году, выступая за «Ванкувер Кэнакс», отличился в одном розыгрыше плей-офф 16 раз.

Достижение Хаймана является рекордным в XXI веке, больше него никто за один плей-офф не забивал. Лучшим показателем за последние 30 лет по количеству голов в одном плей-офф является достижение Джо Сакика, который отличился 18 раз в 1996 году.

Решающая игра серии пройдет в Санрайзе в ночь на 25 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» стал первой за 79 лет командой в НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.