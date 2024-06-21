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Польские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес России

Польские фанаты скандировали оскорбления возле посольства РФ в Берлине

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фанаты сборной Польши выкрикивали оскорбительные кричалки перед матче Евро-2024 против Австрии перед посольство России в Берлине, передает RT.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес России, а также показывали непристойные жесты.

В эти минуты в матче Польша — Австрия идет второй тайм. Счет 2:1 в пользу Австрии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим победителем турнира является Италия.

Ранее оскорбивший на национальной почве сербов и македонцев игрок казанского «Рубина» попросил прощения.

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