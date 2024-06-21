Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала фанатам «сердечко»

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новое фото.

На фото модель позирует в футболке в национальных цветах сборной Хорватии, демонстрируя подписчикам сердце.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Хорватии в первом матче с разгромным счетом 0:3 уступила сборной Испании. Во второй игре команда Златко Далича сыграла вничью с албанцами (2:2). Действующими чемпионами Европы являются игроки сборной Италии, обыгравшие в финале Евро-2020 сборную Англии.

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