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Путешественник Конюхов назвал хоккеистов нормальными ребятами

Путешественник Федор Конюхов назвал хоккеистов нормальными ребятами

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Пресс-служба Сбера

Российский путешественник Федор Конюхов в интервью «Матч ТВ» заявил, что считает хоккеистов нормальными ребятами.

«Мне нравится хоккей, там выступают нормальные ребята. Вообще, мой любимый спортсмен — Владислав Третьяк. Не просто так в деревне Федора Конюхова построенную хоккейную коробку мы назвали его именем, да еще и освятили», — заявил Конюхов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион предсказал исход финала Кубка Стэнли.

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