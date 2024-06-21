Стало известно будущее нападающего «Краснодара» Кордобы

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, колумбиец принял решение остаться в стане «быков», так как у него есть договоренность с руководством клуба о продолжении сотрудничества до зимы. Сообщается, что сторона игрока не рассматривала варианты перехода в России, а из Европы никаких предложений не поступало.

31-летний Джон Кордоба, который выступает в «Краснодаре», в текущем сезоне чемпионата России провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил три результативные передачи.

Чемпионом страны 2024 года стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в «Рубине» не поддержали оскорбившего сербов и македонцев Мирлинда Даку.