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В Италии ограбили обладателя «Золотого мяча» Баджо

В Италии грабители напали на дом обладателя «Золотого мяча» Баджо

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LaPresse/Spada/Global Look Press

Итальянские грабители, вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в дом обладателя «Золотого мяча» и вице-чемпиона мира 1994 года Роберто Баджо. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Проишествие случилось вечером 20 июня в Винченце. Пятеро злоумышленников ворвались в дом, связали членов семьи Баджо, после чего вынесли ювелирные украшения, драгоценности и деньги. Сам экс-футболист попытался дать отпор грабителям, но получил рассечение головы от удара рукояткой пистолета.

Баджо смог выбраться спустя 40 минут после бегства нападавших. В настоящее время их ищут правоохранительные органы.

В составе сборной Италии Баджо становился серебряным призером чемпионата мира-1994, также в составе «скуадра адзурры» на мировом первенстве-1990.

Ранее Косово обратилось в УЕФА с призывом наказать Сербию.

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