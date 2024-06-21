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Косово обратилось в УЕФА с призывом наказать Сербию

Косово повторно обратилось в УЕФА с призывом наказать Сербию за шовинизм

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Inquam Photos via Reuters

Федерация футбола Косово обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой ввести санкции против Сербии за то, что ее болельщики по ходу матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Словении вывесили на трибунах карту страны, на которой Косово является частью Сербии.

По мнению косоваров, подобное поведение сербских фанатов должно строже осуждаться европейскими органами.

«Послания с шовинистической риторикой недопустимы, противоречат базовым ценностям спорта и подрывают принципы УЕФА. Мы в очередной раз призываем УЕФА жестче реагировать на подобные проявления», — говорится в тексте заявления.

17 февраля 2008 года Косово провозгласила свою независимость от Сербии. Сербия считает Косово частью своей страны. Россия не признает независимость Косово.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский призвал Юрия Горшкова не уходить в «Зенит».

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