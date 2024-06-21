Стал известен календарь РПЛ сезона-2024/25

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь сезона-2024/25.

В первом туре друг против друга сыграют столичный «Локомотив» и тольяттинский «Акрон», «Ростов» и московский ЦСКА, нижегородский «Пари НН» и казанский «Рубин», столичное «Динамо» и воронежский «Факел», подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Краснодар», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит», «Оренбург» и московский «Спартак».

Полную версию календаря можно изучить на своем официальном сайте лиги.

Судьба чемпионства минувшего сезона решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Обладателем золотых медалей стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Вылетели из РПЛ калининградская «Балтика», «Сочи» и екатеринбургский «Урал».

Ранее сообщалось, что Наир Тикнизян отказал «Зениту».