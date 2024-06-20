Россия выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, завоевав 173 золотые медали.

Также россияне заработали 101 серебряную награду и 69 бронзовых медалей.

На втором месте идет сборная Белоруссии, которая заработала32 золотых, 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. Замыкают тройку китайские спортсмены, у которых 17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград.

Всего на Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград. Атлеты из Белоруссии не примут участия в двух дисциплинах.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее участник Игр БРИКС заявил, что он хотел бы остаться в России.