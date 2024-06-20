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Стали известны цвета маски, в которой Мбаппе будет играть на Евро-2024

Мбаппе будет играть на Евро-2024 в защитной маске в цветах французского флага

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Kacper Pempel/Reuters

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче Евро-2024 против Австрии, будет играть в защитной маске в цветах национального флага, передает «Чемпионат».

Футболист изъявляет желание сыграть в матче 2 тура против Нидерландов, но пока неизвестно, позволят ли врачи и тренерский штаб сыграть ему. Игрок точно сможет сыграть в плей-офф турнира.

Франция обыграла Австрию со счетом 1:0.

Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе вернулся к тренировкам после перелома носа.

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