Стали известны цвета маски, в которой Мбаппе будет играть на Евро-2024

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в матче Евро-2024 против Австрии, будет играть в защитной маске в цветах национального флага, передает «Чемпионат».

Футболист изъявляет желание сыграть в матче 2 тура против Нидерландов, но пока неизвестно, позволят ли врачи и тренерский штаб сыграть ему. Игрок точно сможет сыграть в плей-офф турнира.

Франция обыграла Австрию со счетом 1:0.

Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25-го числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе вернулся к тренировкам после перелома носа.