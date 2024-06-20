Сборная Сербии установила рекорд Евро

Гол нападающего сборной Сербии Луки Йовича стал самым поздним решающим забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Гол был забит на 90+5 минуте, что является рекордом турниров.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров Словения набрала два очка, Сербия пока имеет один балл. Также в одной группе с Сербией и Словенией играют Англия и Дания, которые проведут очный поединок 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. У Англичан сейчас три очка, у Дании — одно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Сербия направила письмо в УЕФА по факту непристойных кричалок фанатов Албании и Хорватии.