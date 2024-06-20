Сербские фанаты прокричали имя Владимира Путина на Евро-2024

Сербские фанаты прокричали имя президента России Владимира Путина. Об этом передает Sport24.

Болельщики из Сербии прокричали имя российского президента прямо перед английскими фанатами. Все это происходило в одной из фан-зон.

Сборная Сербии по футболу сыграла вничью со Словенией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

После двух туров Словения набрала 2 очка, Сербия пока имеет 1 балл. Также в одной группе с Сербией и Словенией играют Англия и Дания, которые проведут очный поединок 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. У Англичан сейчас три очка, у Дании — одно.

Ранее российских болельщиков не хотели пускать с флагами на матч Евро-2024.