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Сербские фанаты прокричали имя Владимира Путина на Евро-2024

Сербы прокричали имя Владимира Путина на Евро-2024 перед английскими фанатами

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Jonas Ekstromer/TT News Agency/Reuters

Сербские фанаты прокричали имя президента России Владимира Путина. Об этом передает Sport24.

Болельщики из Сербии прокричали имя российского президента прямо перед английскими фанатами. Все это происходило в одной из фан-зон.

Сборная Сербии по футболу сыграла вничью со Словенией в матче 2 тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч за Словению забил Жан Карничник. Он отличился на 69 минуте поединка. На последней минуте поединка мяч после подачи углового забил серб Лука Йович.

После двух туров Словения набрала 2 очка, Сербия пока имеет 1 балл. Также в одной группе с Сербией и Словенией играют Англия и Дания, которые проведут очный поединок 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. У Англичан сейчас три очка, у Дании — одно.

Ранее российских болельщиков не хотели пускать с флагами на матч Евро-2024.

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