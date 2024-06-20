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Игрока «Рубина» требуют наказать за поведение на чемпионате Европы — 2024

В Северной Македонии требуют наказать игрока «Рубина» из-за поведения на Евро

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ФК «Рубин»

Федерация футбола Северной Македонии (ФФМ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить дисциплинарные меры в отношении нападающего сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Информация об этом появилась на официальном сайте ФФМ.

Причиной для такого заявления стало поведение Даку в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). После завершения игры Даку взял мегафон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока «Рубина».

ФФМ указала, что высказывания футболиста носят скандальный и националистический характер, разжигающий разногласия и враждебность между фанатами и обществом.

Ранее к УЕФА с требованием наказать сборные Албании и Сербии обратился генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович. Сербскую сторону возмутили кричалки, которые звучали во время поединка, и оскорбляли сербов.

Ранее на Украине обвинили Сербию в поддержке России.

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