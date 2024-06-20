Сербия пригрозила снятием с чемпионата Европы из-за Албании и Хорватии

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций и потребовал сборные Албании и Хорватии за поведение их болельщиков по время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит The Sun.

«Если УЕФА их не накажет, мы можем сняться с турнира», — заявил он.

Причиной такого обращения стала прозвучавшая на матче кричалка с призывом расправы над сербами, которую скандировали фанаты обеих сборных. Этот поединок состоялся 19 июня, был зафиксирован ничейный результат — 2:2.

Сборная Сербии сыграла на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 пока только один матч. Команда проиграла соперникам из сборной Англии с минимальным счетом — 0:1. Второй матч сербы проведут 20 июня против Словении. Игра состоится в 16:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Третий матч сербские футболисты должны сыграть с датчанами. Эта игра запланирована на 25 июня, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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