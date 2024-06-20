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Чемпион Европы заявил, что 21-летний талант из Германии ярче всех проявит себя на Евро

Чемпион Европы Кошарин заявил, что Вирц может ярче всех проявить себя на Евро

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Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион России и Европы по регби, ведущий футбольной программы «Потерянные очки Вани Новосельцева» Кирилл Кошарин в интервью «Газете.Ru» заявил, что 21-летний полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может ярче всех проявить себя на чемпионате Европы — 2024 с точки зрения индивидуального мастерства.

«Я очень хочу посмотреть на Флориана Вирца из «Байера» — молодой парень после тяжелейшей травмы восстановился, и уже ходят слухи, что он вот-вот перейдет в мадридский «Реал». Вообще у немцев очень интересный набор исполнителей: если раньше всегда ориентир был на «Баварию» и «Боруссию», то сейчас это не так: есть очень много талантливых игроков из других команд. Так что очень интересно, как Юлиан Нагельсман будет управлять этой лошадкой под названием сборная Германии», — сказал Кошарин.

Немцы одержали уже две победы на групповом этапе Евро — над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0).

Это позволило сборной Германии досрочно выйти в плей-офф турнира.

Ранее украинский футболист раскрыл, что происходило в раздевалке после поражения на Евро.

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