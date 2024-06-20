Головин назвал плюс для российского футбола в переходе Сафонова в «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что голкиперу Матвею Сафонову будет непросто в «ПСЖ», а также рассказал, какую выгоду приобретает российский футбол от этого трансфера. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере. В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — заявил Головин.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Сафонов рассказал о своем долге после перехода в «ПСЖ».