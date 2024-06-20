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На Украине обвинили Сербию в поддержке России

На Украине потребовали от УЕФА разобраться с Сербией из-за поддержки России

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John Sibley/Reuters

Заместитель главного редактора украинского сайта Tribuna.com Александр Сажко заявил, что Украинская ассоциация футбола должна собрать все факты поддержки сербскими фанатами россиян и Владимира Путина на чемпионате Европы — 2024, указать про флаги и кричалки, а после отправить это в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Также критически важно напомнить УЕФА, что «Партизан» перед матчем с «Динамо» поедет играть в Россию турнир. Там они даже сыграют с ЦСКА — центральным спортивным клубом армии. Это прямая поддержка действий России», — заявил он.

Сажко отметил, что в связи со сложившимися обстоятельствами УЕФА необходимо перенести матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и белградским «Партизаном» из Сербии на нейтральное поле, поскольку для украинской команды будет опасно отправляться на этот выезд.

В эти дни проходит европейское первенство. Сербские фанаты выражают поддержку России, в том числе, перед матчем с Англией (0:1) они скандировали имя Владимира Путина.

Ранее футболистов сборной Украины обвинили в том, что они зазвездились.

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