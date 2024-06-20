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Экс-игрок сборной России рассказал, как лишился 30 миллионов

Экс-игрок сборной России Федьков лишился 30 миллионов из-за обмана

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Андрей Федьков рассказал, что хотел открыть свою спортивную школу, однако люди, которых он нанял для строительных работ, обманули его. Слова экс-футболиста приводит Sport24.

«Я с каждой зарплаты отправлял людям деньги, чтобы в Ростове они строили поля, базу, инфраструктуру. А они на них каждый месяц катались по островам и гуляли. На 30 миллионов ни одного гвоздика не купили. Меня водили по левым стройкам, кормили завтраками, показывали чужие поля — говорили, что мое», — заявил он.

Федьков тренирует детей в ростовской спортивной школе.

В августе 2022 года Федьков ударил арбитра во время матчах детских команд. Тогда он тренировал команду СШОР-8 имени Понедельника. Инцидент случился на 42-й минуте игры между СШОР-8 и «Водником» (дети 2005–2006 г. р.). Специалист сначала оскорбил судью, а затем ударил головой в лицо. Игра была досрочно закончена.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Ростова-на-Дону дисквалифицировал тренера до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно.

За сборную России Федьков выступал в 2001 году.

Ранее украинский футболист раскрыл, что происходило в раздевалке после поражения на Евро.

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