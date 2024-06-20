Ставший участником скандала самбист оценил комментарий про «шмар»

Российский самбист Кирилл Князьков рассказал, как отнесся к высказыванию комментатора Владимира Иваницкого, обсуждавшего его выступление на Играх БРИКС. Его слова приводит издание «Подъем».

19 июня Иваницкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», комментируя борьбу, назвал российского самбиста Князькова «представителем русов», а также призвал девушек присмотреться к нему, отметив, что «всякие шмары нам не нужны». После этого высказывания он был отстранен.

«Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», — сказал Князьков.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее депутат Виталий Милонов заступился за комментатора, которого отстранили из-за «шмар».