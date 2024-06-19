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УЕФА оштрафовал Сербию за поведение болельщиков на матче с Англией

УЕФА оштрафовал Сербскую федерацию футбола за поведение болельщиков на Евро-2024

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Jana Rodenbusch/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на €14 тысяч Сербскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчах Евро-2024 против Англии, передает сайт УЕФА.

Фанаты обвинялись в том, что они бросали посторонние предметы на поле, а также демонстрировали провокационные сообщения.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте поединка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 3 очка. По одному очку набрали датчане и словенцы, сыгравшие вничью, Сербия замыкает квартет.

В следующем матче Сербия сыграет со Словенией, а Англия померится силами с Данией.

Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Сербии больше не сыграет на Евро из-за травмы.

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